Maçın ardından yaşanan bir olay ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yıldız Holding Basketbol Takımı Türkiye şampiyonu! Yıldız Holding Basketbol Takımı Türkiye şampiyonu!

Japonya'nın ev sahipliğinde oynanan ve TSİ 09.30'da başlayan karşılaşmayı Slovenya, 25-22, 26-24 ve 25-20'lik setlerle kazandı. Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, altıncı maçında yarın 13.30'da Polonya ile karşılaşacak.

Maçın ardından Filenin Efeleri'nden Bedirhan Bülbül, Japon taraftarlar imza dağıttı. Japon bir taraftar, Bülbül'den ay-yıldızlı bayrağımızın üzerine imza atmasını istedi. 24 yaşındaki sporcu, bu isteği nazikçe geri çevirdi. Daha sonrasında ise deftere imza attı.

Editör: Emir Çetintaş