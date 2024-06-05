Maçın ardından yaşanan bir olay ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Japonya'nın ev sahipliğinde oynanan ve TSİ 09.30'da başlayan karşılaşmayı Slovenya, 25-22, 26-24 ve 25-20'lik setlerle kazandı. Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, altıncı maçında yarın 13.30'da Polonya ile karşılaşacak.

Maçın ardından Filenin Efeleri'nden Bedirhan Bülbül, Japon taraftarlar imza dağıttı. Japon bir taraftar, Bülbül'den ay-yıldızlı bayrağımızın üzerine imza atmasını istedi. 24 yaşındaki sporcu, bu isteği nazikçe geri çevirdi. Daha sonrasında ise deftere imza attı.