Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısını dikkate alarak mal varlığını açıkladı. Sengel, üzerine kayıtlı olan bir adet 2021 model Audi A3 marka araba, 14 Mayıs Mahallesi’nde 2014 yılında alınan bir adet arsa ve 2016 yılında alınan bir adet büro olduğunu belirtti.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz dün olduğu gibi bugün de şeffaflık ve dürüstlük içinde yolumuza devam ediyoruz. Biz sadece halkımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine hizmet etmek için çalışıyoruz. Bizim için önemli olan yatağa aç giren çocuklarımıza kucak açmaktı, köylerden merkeze okumaya gelen çocuklarımıza ulaşım desteği vermek, tüm bunları yaparken esnafın kazancını arttırmaktı. Bunun ve çok daha fazlasını gerçekleştiğini görmenin mutluluğu benim için en büyük varlık. Tüm bunların hepsini yapıyor olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum” dedi.

Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve onların rahat bir nefes almalarını sağlamak gibi bir sorumluluğu olduğunu belirten Başkan Sengel, “Eğitim, sağlık, ulaşım, çevre, sosyal yardım, kültür sanat gibi alanlarda halkın taleplerini karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak için çaba gösterirken mal varlığımı merak edenlere de şeffaflık göstererek açıklamaktan da asla korkmayız” şeklinde konuştu.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in mal varlığı ise şu şekildedir: