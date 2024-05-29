Sıkı para politikası ve yüksek faiz oranları, yerel yönetimlerin faaliyetlerini zorlaştıracak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisiyle ilgili yeni bir rapor yayınladı. Raporda, yüksek enflasyon ve beklenen TL değer kaybının yerel yönetimlerin faaliyetlerini zorlaştıracağı belirtildi.

Fitch, sıkı para politikası sayesinde enflasyonun yılın ikinci yarısında yavaşlayacağını ve yıl sonunda yüzde 40 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor. Ancak, yüksek enflasyonun etkileri, artan vergi gelirleri ve merkezi hükümetten yapılan transferlerle kısmen dengelenebilecek.

Yerel yönetimler zorlu bir dönemden geçecek

Raporda, yerel seçimlerin ardından beklenen parasal sıkılaştırmanın reel GSYH büyümesini 2024'te yüzde 2,8'e düşüreceği ve 2025'te yaklaşık yüzde 3'te kalmasına neden olacağı belirtildi. Bu durum, yerel yönetimlerin faaliyet performansını yavaşlatacak.

Yüksek faiz oranları ve kısa lira vadeleri, yerel yönetimlerin altyapı yatırımlarını finanse etmek için borçlanma ihtiyaçlarını zorlaştıracak. Ayrıca, beklenen TL değer kaybı, borçlarının büyük kısmı döviz cinsinden olan yerel yönetimleri olumsuz etkileyecek.

Fitch'ten dikkat çeken uyarılar

Enflasyon, yerel yönetimlerin faaliyet harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.

Yüksek faiz oranları ve TL değer kaybı, yerel yönetimlerin borçlanma maliyetlerini artıracak.