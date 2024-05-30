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34. dakikada ani gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan ceza sahası dışından vuruşunda, üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına dönen topu savunma kornere attı.

19. dakikada Bodrum FK öne geçti. Savunmada ceza sahası içinde Donkor'un vuruşunda açısını kapatan Samet Yalçın'dan seken top Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Maçın 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen, oyunu bir süre durdurarak anons yaptırdı. Atılan maddelerin temizlenmesinin ardından Abdulkadir Bitigen, yaklaşık 5 dakika ara verilen maçı hakem atışıyla başlattı.

Bodrum FK : De Sousa, Celustka, Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

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