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Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Manchester United 'ı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. İki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde; GALATASARAY: Muslera - Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi MANCHESTER UNITED: Onana - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Hojlund