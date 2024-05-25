Bu kritik maçta sarı-kırmızılılar, en az 1 puan almaları durumunda şampiyonluk sevincini yaşayacak.

Liderlik koltuğunda son mücadele

Galatasaray, ligde şu ana kadar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 99 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alıyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ise 96 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Zorlu deplasman

Galatasaray, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak puan farkını 3'e düşürdü. Yarınki Konyaspor deplasmanında en az 1 puan almaları durumunda şampiyonluk yolunu kendi ellerine alacaklar. Yenilmeleri halinde ise Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyecek.

Konyaspor karşısında istatistikler Galatasaray'dan yana

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 32 galibiyet alırken, Konyaspor 5 mağlubiyet yaşadı. 8 karşılaşmada ise iki takım da sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu maçlarda 86 gol atarken, Konyaspor 30 golle karşılık verdi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray bu sezon savunmada da oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadıkları 37 maçta kalesinde sadece 25 gol görerek en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.

Deplasmanda da güçlü

Galatasaray bu sezon deplasmanlarda da etkili bir futbol oynadı. 18 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan topladı. Bu alanda da ikinci sırada yer alan Galatasaray, son deplasman maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Ziyech cezalı

Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Ziyech, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü.

Maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Konyaspor - Galatasaray maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek. Numanoğlu'na yardımcılarda Murat Tuğberk Curbay ve Candaş Elbil eşlik edecek. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Tüm Galatasaraylılar bu maça odaklandı

Tüm Galatasaraylılar, yarınki Konyaspor maçının şampiyonluk için kritik olduğunun farkında. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına Konya'da da büyük destek vererek şampiyonluk sevincini yaşamak istiyor.