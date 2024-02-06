Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da eksik bölgeleri takviye etmek istiyor. Sacha Boey'un ayrılığının ardından Serge Aurier'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Bakambu'nun boşluğunu da Carlos Vinicius ile doldurdu. Sezon başında transfer edilen ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Angelino'nun takımdan ayrılmasının ardından Toral Bayramov için harekete geçildi. Sol bek transferini bir an önce tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte futbol direktörü Cenk Ergün, Karabağ forması giyen 22 yaşındaki sol beki izlemek için geçen hafta Azerbaycan'a gitti. İki kanatta da görev yapabilen Bayramov için olumlu rapor veren Cenk Ergün'ün Azerbaycan futbolunda dikkat çeken birkaç futbolcuyu daha izlediği öğrenildi.



Azerbaycanlı futbolcuların Türkiye liglerinde sayısının çoğaldığına dikkat çeken menajer Elvin Zeynalov; "Dileğimiz iki kardeş ülkenin futbolcularının aynı takımda oynaması. Azerbaycan'da çok yetenekli isimler var. Türk futboluna katkıları olacak çok yetenek var. Türkiye ligleri Azerbaycanlı oyuncular için de çok önemli bir alan. Toral Bayramov 3 büyüklerde oynayabilecek bir isim. Turan Manafov ve Ruslan Hacıyev'i de sayabiliriz. Daha çok isim var Azerbaycan'da" diye konuştu.