Başarılı gazeteci Hande Nayman ve başarılı yönetmen Efe Kubilay çiftinin düğününe, siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.Ünlü oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da çifti yalnız bırakmadı. İzmirli gazeteciler ve Demirören Haber Ajansı İzmir ekibi de düğünde yer aldı. İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan Biyer Event & Performance Hall’de gerçekleşen muhteşem törende gelin ve damat başta olmak üzere tüm davetliler doyasıya eğlendi. Çiftin mutluluğu yüzlerinden eksik olmazken seçtikleri şık gelinlik ve damatlık göz doldurdu. Damat ve gelinin oynadığı harmandalı da davetlilerden büyük alkış aldı.