Karadeniz Mahallesi'nde 24 Şubat Cumartesi günü bir bijuteri dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli bazı ürünlerin fiyatlarını sordu. İş yeri sahibiyle yarım saate yakın sohbet eden şüpheli ikram edilen çayı içip kahvaltısını yaptı. Şüpheli sohbet sırasında iş yeri sahibinin dikkatini dağıtarak 7 kol saatiyle parfüm çaldı ve dükkandan hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerini izleyen dükkan sahibi durumu fark ederek polise şikayette bulundu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sarıgöl Mahallesi'nde denetim yapan polisler, şüpheli gördükleri birini durdurarak GBT'sini kontrol etti. Kontrol sırasında S.T.'nin (40) bijuteri dükkanındaki hırsızlık şüphelisi olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.T.'nin evinde yapılan aramalarda ise 3 kol saati ele geçirildi.