8-9-10 Mart tarihlerinde Pınarbaşı Mesire Alanı'nın muhteşem doğasında gerçekleşecek festivalin programı da netleşti. 8 Mart Cuma günü saat 13.00’te düzenlenecek törenle kapılarını açacak festival, 9 Mart Cumartesi günü de mutfak atölyesi çalışmaları, renkli etkinlikler, söyleşiler, yemek yarışmaları ve gösterilerle devam edecek.

LEZZET ŞÖLENİNİN İKİNCİ GÜNÜ DE DOP DOLU GEÇECEK

Lezzet şöleninin ikinci gününde, Aydın Ticaret Borsası’nın Zeytinyağı Tadım Paneli ve İzmir İş Kadınları Derneği’nin Kadınlar Günü’ne Özel Dünyanın Bütün Renkleri adlı sergi gün boyu devam edecek. Saat 12.00’de mutfak atölyesi ve “Hem Kırmızı Hem de Yeşil Michelin Yıldızlı Od Urla Restoran’ın Müthiş Hikayesi” isimli söyleşiyle başlayacak söyleşiler, saat 13.30’da Moderatörlüğünü Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk’in yapacağı, Yaşar üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç ve Sanat Tarihçi Dr. Mehmet Kahyaoğlu’nun konuşmacı olacağı “Mutfak Sanatı”, Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. Ömer Özütemiz ve Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım BİTOT Gönüllüsü Müge Çakır’ın konuşmacı olacağı “Efeler’de Doğal Beslenme”, saat 15.30’da Televizyon Yapımcısı Şef Elif Edes’in “Kadının Kalesi Mutfak” adlı söyleşi ve mutfak atölyesi çalışmasıyla devam edecek. Lezzet şöleninin ikinci gününün son söyleşisi ise Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi Gastronomi Bö lümü Öğretim Görevlisi Okan Umut Şimşek ve öğrencilerinin gerçekleştireceği mutfak atölyesi ve söyleşi olacak.

Saat 17.30’da marifetli ellerin en lezzetli tabak için yarışacağı yemek yarışmalarının ikinci bölümü olan et yemekleri ile devam edecek. Efeler Gastronomi Festivali’nin ikinci günü saat 18.30’da roman gösterisi ile sona erecek.