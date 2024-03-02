Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemalpaşa İlçe Başkanlığı’nın ilkini Bağyurdu’nda gerçekleştirdiği açılış, yoğun katılım dolayısıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen sloganlar ve alkışlar eşliğinde alana güçlükle giriş yaptı.

Miting havasında geçen ve kortej yürüyüşü ile tamamlanan etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, çeşitli STK başkanları, belediye meclis üyesi adayları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

‘’ANKETLER YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRÜYOR’’

Coşkulu kalabalığa hitap eden CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın, ‘’Bugün burada bu büyük coşkuyu yaratan adayımıza, ilçe başkanımıza, partililerimize ve siz değerli halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Size bir müjde vermek istiyorum, anketler yüzümüzü güldürüyor. Kemalpaşa’yı kazanıyoruz, kazanıyoruz’’ dedi.

‘’O BAYRAK İNMEYECEK’’

Esas olanın Cumhuriyet Halk Partisi olduğu mesajı veren Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, ‘’Halkımız bana burada 10 yıl belediye başkanlığı görevini layık gördü hepsine teşekkür ediyorum. Bizim Kemalpaşa Belediyesi’ne astığımız bayrağı Mehmet Türkmen Başkanımız devralacak. Onu sizlere emanet ediyorum. Ona sahip çıkın’’ dedi.

‘’KEMALPAŞA İTTİFAKINI KURDUK’’

Kemalpaşa’da tabanda ittifakı kurduklarını belirten CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, ‘’Buradan şunu belirtmek istiyorum, Genel Başkanımız Özgür Özel Türkiye İttifakı vurgusu yapmıştı. Biz de burada Kemalpaşa İttifakı’nı kurduk. Bu ittifak milli futbol takımımız gol attığında ayağa sıçrayan, emekli maaşım yetmiyor diyen, asgari ücretle geçinemeyen, pazardan yüzü asık dönen, umutsuzluğa kapılmış herkesin oyuna taliptir’’ dedi.

‘’UNUTULMAZ BİR DÖNEM GEÇİRECEĞİZ’’

Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen’in isminin anons edilmesiyle alandaki coşku tavan yaparken, Türkmen konuşmasında Kemalpaşa’yı çok kısa sürede bambaşka bir noktaya taşıyacaklarını ifade etti. Başkan Adayı Mehmet Türkmen, ‘’Bir nisan sabahı göreve geldiğimizde öyle bir aşkla ve inançla çalışmaya başlayacağız ki, Kemalpaşalı kardeşlerim biz neden bu adamı çok daha önce göreve getirmedik diyecekler. Sokaktan bildiriyorum gönlünüz ferah olsun kazanıyoruz. Bağyurdu Mahallesi’nin doğal gaz talebi var. Size söz veriyorum doğalgazı buraya getireceğim. Temel taleplerinizin çok ötesinde, yaşamaktan keyif alacağınız bir Kemalpaşa’yı yaratacağım. Bana güvenin ben sizlere güveniyorum’’ dedi.