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Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Güreler ve Ensar Kemaloğlu ile tedavisine devam edilen Abdullah Durak, kadroda yer almadı.

Kırmızı-siyahlılar, koordinasyon ve sprint çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunuma geçti. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan haftanın son antrenmanı ısınma koşusuyla başladı.