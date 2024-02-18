Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan haftanın son antrenmanı ısınma koşusuyla başladı.
Kırmızı-siyahlılar, koordinasyon ve sprint çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunuma geçti. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Güreler ve Ensar Kemaloğlu ile tedavisine devam edilen Abdullah Durak, kadroda yer almadı.
Eryaman Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Aktepe Stadı'na alınan haftanın son maçı saat 14.00'te başlayacak.Kaynak: aa