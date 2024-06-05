Devre arasında Atletico Paranaense takımından kadroya dahil olan Romulo, Göztepe formasıyla attığı gollerle takıma önemli puanlar kazandırdı. 22 yaşındaki forvet 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 golün asistini yaptı.

Romulo'ya Belçika'dan Mechelen, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split talip. Göztepe ise kısa süre içinde Brezilya kulübü Athletico-PR ile temasa geçip satın alma opsiyonunu devreye sokacağı öğrenildi.

Göztepe'nin transfer planları Romulo ile sınırlı değil. Sarı-kırmızılılar, Atınç Nukan ile vedalaşırken, yerli bir stoper takviyesi için Emin Bayram ve Arda Kızıldağ ile görüşmelerini sürdürüyor. Süper Lig'de tecrübesi olan 25 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Arda Kızıldağ, Göztepe'ye transfer olmak için oldukça yakın.