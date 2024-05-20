Yeni sezonda Süper Lig’de boy gösterecek Göztepe’de takımdan ayrılması gündemde olan yerli futbolculara teklif yağıyor. Gelecek sezon iskelet kadroyu koruyup kaliteli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Atınç Nukan başta olmak üzere Kubilay Kanatsızkuş, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest ve Ahmed Ildız’a birçok teklifin geldiği vurgulandı. Özellikle Atınç için Süper Lig’den Kasımpaşa ve Kayserispor’un devrede olduğu öğrenildi. Ligin ilk yarısında daha çok forma şansı bulan stoperin daha fazla forma şansı bulacağı bir ekibe gitmeyi istediği öğrenildi. Bu sezon 23 maça çıkan 1.96’lık dev 2 gol 1 asist ile oynadı.

Nielsen yolcu

Ancak kadronun tamamen dağılmasını istemeyen teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyuncular için son kararını henüz vermediği de ifade edildi. Yabancı futbolcularla ilgili çalışmalarını da yürüten Göztepe'de Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'e yol göründü. Sezon başında İsveç'in Malmö takımından transfer edilen 36 yaşındaki futbolcuyla yeni sezonda yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Göztepe ile 18 maça çıkan deneyimli oyuncu bin 157 dakika süre alırken 1 de gol attı.