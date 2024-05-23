Ayrıca, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayın Detayları

Olay, 21 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Bir süredir işsiz olduğu belirtilen Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'un önünü kesti. Kısa bir süre sonra Karamus, yanındaki tabancayla 3 el ateş ederek eşini sırtından ve başından vurdu. Ardından, aynı tabancayı kendi çenesinin altına dayayıp tetiğe dokundu.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serdar Karamus ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözde Karamus, İzmir'de Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Serdar Karamus, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

İddianame Hazırlandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Serdar Karamus hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianame, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ailenin Tepkisi

Gözde Karamus'un babası Yüksel Madi, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Eşimle içimiz öyle rahatlayacak" diyerek tepkisini dile getirdi.

3 sene çok ağır işkenceler de yapmış

Gözde Karamus'un TARİŞ'ten emekli Kıbrıs gazisi babası Yüksel Madi, kızına ve sanık damadına destek için taksitle eşya aldığını ve son taksitini birkaç gün önce ödediğini de belirterek, "Savcımız çok güzel ceza istedi. Hak ettiğini bulsun. Sanık sadece kızımı öldürmedi. Öncesinde 3 sene boyunca çok ağır işkenceler de yapmış. Kızımı çok dövmüş. Üzerine sıcak su dökmüş. Banyoda çıplak yerlerine vurmuş. Normal bir insanın yapmayacağı şeyler yapmış. Bir baba olarak en ağır cezayı almasını istiyorum. Eşimle içimiz öyle rahatlayacak. Başka bir isteğimiz de yok" dedi.