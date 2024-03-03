Göztepe, 1. Lig'de ikinci sırada yer alırken, evinde ağırladığı formda rakibi Boluspor'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı. Bu galibiyetle birlikte ligdeki en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Göztepe, bitime 9 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma, tıklım tıklım dolu tribünler önünde büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekip, Boluspor karşısında 45+6'ncı dakikada penaltıdan ve 49’uncu dakikada Romulo'nun attığı gollerle galip gelmeyi başardı.

Maç Detayları ve Goller

17’nci dakikada hızlı bir atakla ceza sahasına giren Göztepe, Romulo'nun vuruşuyla direğin dibinden auta gitti.

36’ncı dakikada ise Göztepe gole çok yaklaştı. İsmail'in ortasında kale önünde topla buluşan Yalçın'ın dokunuşu az farkla auta gitti.

45+6’ncı dakikada penaltı pozisyonuyla öne geçen Göztepe, Romulo'nun kullandığı penaltı golüyle skoru 1-0'a getirdi.

49’uncu dakikada Romulo'nun attığı golle Göztepe, farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Göztepe, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek üst sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Maç Sonrası Durum

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve kalesini 5 haftadır gole kapatarak toplamda 52 puana ulaştı. Öte yandan Boluspor, 8 maç sonra aldığı yenilgiyle 39 puanda kaldı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Burak Olcar, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu

GÖZTEPE: Lis - Ogün, Taha, Heliton, Ümit, İsmail, Dennis (Dk. 90 Atınç), Yalçın (Dk. 68 Kubilay), Ahmed (Dk. 85 Tarkan), Mamah (Dk. 68 Lundqvist), Romulo (Dk. 85 Turgay)

BOLUSPOR: Çağlar - Oulare, Posmac, Onur, Anıl (Dk. 88 Diarrassouba), Jefferson (Dk. 75 İshak), Oğuz Kaan, Avramovski (Dk. 88 Tolunay), Berk (Dk. 64 Ercan) , Hüsamettin (Dk. 64 Tunahan), Gigic

GOLLER: Dk. 45+6 (P) ve Dk. 49 Romulo (Göztepe)

SARI KART: Ogün (Göztepe)

(DHA)