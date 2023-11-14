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Sarı-kırmızılılarda hemşehrisi Kokovic'i geçen sezon kulübe getiren isim olan Hırvat sportif direktör Ivan Mance ve başkan Rasmus Ankersen'in teknik heyette değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Kocaelispor randevusuna kadar çıktığı art arda 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken kalesinde yalnız 1 gol gören ancak son 2 haftada yıkılan Göz-Göz, sezona verilen milli arada yeniden toparlanmanın planlarını yapıyor.

DIOUF KESİK YEDİ



Göztepe'nin sezon başında yıldız transfer olarak kadrosuna dahil ettiği tecrübeli golcü Mame Diouf, Erzurumspor deplasmanında ilk kez yedek kulübesini mesken tuttu. Sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar her maça ilk 11'de başlamasına rağmen 11 maçta yalnız 2 gol atabilen, 36 yaşındaki Senegalli yıldız, formasını Kubilay'a kaptırdı. Göztepe'de ilk kez yedek kalan Diouf, 85'inci dakikada oyuna girebildi. Göz-Göz'de 20 yaşındaki Taha Altıkardeş'in Ümit Milli Takım'a seçilmesinin ardından Alanyaspor'dan kiralanıp yine defansta görev yapan aynı yaştaki Ümit Akdağ da Romanya Ümit Milli Takımı'na davet edildi.