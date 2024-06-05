Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı forvet Romulo Cardoso'ya Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler yağıyor. Belçika'dan Mechelen, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve Hırvatistan'dan Hajduk Split, Romulo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Romulo'nun Performansı Göz Kamaştırıyor

Geçen sezon Göztepe formasıyla 13 maçta 5 gol atan ve 3 asist yapan Romulo, toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı. İlk maçında Bandırmaspor deplasmanında attığı gol ve yaptığı asistle takımına 3 puan kazandırarak dikkatleri üzerine çekti. Bu başarılı performansı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekti.

Devre arasında opsiyonlu olarak kiralayan Göztepe, Romulo'nun bonservisini almak için harekete geçti. Kısa süre içinde Brezilya kulübü Athletico-PR ile temasa geçerek satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Kulüp yetkilileri, Romulo'nun takımda kalmasının sezonun başarısı için kritik olduğunu düşünüyor.