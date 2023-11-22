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Güneydoğu Avrupa'da bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliğini geliştirmek ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Türkiye, Romanya, Slovenya, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Gürcistan tam üye, Moldova ise gözlemci ülke statüsünde katılım sağladı.

Gürcistan, Karadağ, Romanya, Moldova ve Türkiye toplantıya bakan düzeyinde; Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan bakan yardımcısı düzeyinde diğer ülkeler ise temsilci düzeyinde katılım sağladı. 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantılarda, SEDM projeleri ve Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) faaliyetleri ele alınarak, Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel güvenliğe etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantıda ayrıca, Moldova'nın tam üyeliği onaylanacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantıya katılan ülkelerin temsilcilerini karşılayarak, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.