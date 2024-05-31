Güzelbahçe Belediyesi'nin amir, memur, müdür, spor hocaları ve büro personelleri, geniş bir alanda hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle bir günlük mesailerini tamamladı. Sahada bir araya gelen personeller, Güzelbahçe Kahramandere Mahallesi Mithat Ünal Caddesi üzerinde yaklaşık 1 km'lik yol hattını çift taraflı kat ederek kaldırım ve yol kenarındaki yeşil alanlarda çim biçimi, temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, personelleri tek tek ziyaret edip sergiledikleri örnek dayanışma için kutladı ve birlik beraberlik ruhunu vurguladı. Güzelbahçe Belediyesi olarak imece ruhunu hayata geçirdiklerini belirten Günay, halkı da bu birlikteliğe davet etti.