İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in halka sağlıklı, ekonomik ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde açtığı Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı mağazalarına bir yenisi eklendi. Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı’nın 15’inci şubesi Buca Akıncılar’da açıldı.

Yeni şubenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’de hayat pahalılığı ile ilgili benim bir şey söylememe gerek yok. Herkesin mutfağında yangın var. Herkes derken kur korumalı mevduattan yararlananları kastetmiyorum. Halkımız enflasyon altında ezim ezim eziliyor. Bu yüksek enflasyona karşı ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Her fabrika bir kaledir’ sözünden ilham alarak İzmir’de dört kale açtık Halkımızı bir nebze de olsun nefes aldırmaya çalışıyoruz. Tüm şubelerimizde fiyatlar bir ay artmayacak. Yurttaşlarımız Ramazan ayı boyunca en azından etin fiyatı ne olacak demeyecek” dedi.

HEM EKONOMİK HEM GÜVENİLİR

Halkın Kasabı mağazalarında satışa sunulan kırmızı et ürünleri kısa sürede İzmirli yurttaşların vazgeçilmezi oldu. Halkın Kasabı’nda dana kıymanın kilosu 419 TL’den, dana kuşbaşının kilosunu 450 TL’den ve sucuğun kilosunu 550 TL’den satışa sunuluyor.