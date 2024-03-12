Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ESHOT otobüsüne bir TIR'ın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Korkunç Kaza Detayları

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, TIR'ın şerit ihlali yaparak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kaza büyük bir trajediye neden oldu. ESHOT otobüsü, şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulurken, olay yerine hemen sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Hayatını Kaybeden ve Yaralananlar

Kazada maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üç kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İşte o açıklama:

"Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsümüz, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Orman Yolu Mevkii'nde, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen TIR'a çarpmamak için sağa manevra yapmıştır. Buna rağmen TIR, otobüsün körük kısmından çarpmıştır.

Kazada bir yolcu hayatını kaybetmiştir. Yaralanan üç yolcu ise tedavi altındadır. Genel durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir.

Yaşamını yitiren yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Kazayla ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz”

TUGAY: SABIR VE ŞİFA DİLİYORUM

Öte yandan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin olarak şu paylaşımda bulundu.

"Bu sabah Gaziemir Sarnıç orman yolu mevkiinde bir ESHOT otobüsümüze tır çarpması sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 3 vatandaşımızın yaralandığını ve tedavi altına alındıklarını büyük üzüntü ile öğrendim. Yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."