Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına Güzelbahçe'de devam ederek önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Güzelbahçe Esnafı ve Emekçi Kadınlarla Buluşma

Hamza Dağ, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Cumhur İttifakı Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu ve AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Ali Eşref Demir ile birlikte Mithatpaşa Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla emekçi kadınlara karanfil vererek, onların gününü kutladı.

CHP Seçim Ofisi Ziyareti

Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçedeki en büyük seçim ofisini ziyaret etti. CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay'ın cadde üzerindeki seçim koordinasyon merkezini gezen Dağ, CHP gönüllüsü kadınlara karanfil vererek, onların Kadınlar Günü'nü kutladı. CHP gönüllüleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Dağ, buradaki çocuklara da oyuncaklar hediye etti.

Başarılar Dileme ve Ayrılış

Hamza Dağ, ziyaretlerin ardından seçim koordinasyon merkezinden ayrılarak çalışmalarında başarılar diledi. Güzelbahçe'deki seçim ofislerine yaptığı ziyaretlerle, seçim sürecindeki diyalog ve etkileşimi güçlendirdi.