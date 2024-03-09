Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere şehre gelen Zelenski'yi, Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zahit Uzun, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, 1. Ordu Harekat Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ali İhsan Bulut karşıladı.

Heyetin Karşılanışı ve Görüşme Detayları

Zelenski'nin uçağı Atatürk Havalimanı'na indikten sonra, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile birlikte karşılanan heyet, Türkiye-Ukrayna ilişkileri, bölgesel barış çabaları ve devam eden Ukrayna-Rusya savaşı gibi konuları ele almak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Görüşme sırasında, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı, bölgesel barışın güçlendirilmesi ve Türkiye-Ukrayna stratejik işbirliği gibi önemli konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Zelenski'nin Önceki Ziyareti ve İmzalanan Protokoller

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye gerçekleştirdiği 7 Temmuz 2023 tarihli ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş ve iki lider arasında stratejik işbirliğini içeren protokoller imzalanmıştı. Bu kapsamda Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlenmesi hedeflenmişti.