İstanbul'da Rekor Kıran Oy Pusulası: 97 Santimetre!

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, İstanbul'da büyük bir rekora tanıklık ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için basılan oy pusulası tam 97 santimetre uzunluğunda. Bu muazzam boyuttaki pusula, 27 adayın yarışacağı heyecan dolu bir seçim atmosferini yansıtıyor.

Oy Pusulasının Uzunluğu Şaşırtıyor

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'ta gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için basılan oy pusulasının 97 santimetre ile rekor kırdığını açıkladı. Aynı zamanda, Türkiye genelinde en kısa oy pusulası ise tek adayın yer aldığı Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için kullanılacak ve sadece 4,5 santimetre uzunluğunda olacak.

Seçimde 34 Parti ve Bağımsız Adaylar Yarışacak

Recep Özel, 31 Mart'taki seçimde 34 siyasi partinin yer alacağını, ayrıca bağımsız adayların da bulunması nedeniyle bazı bölgelerde oy pusulalarının genişlediğine dikkat çekti. Bu çeşitlilik, seçmenlere geniş bir seçenek yelpazesi sunarken, aynı zamanda oy pusulalarının boyutlarında da belirgin farklılıklara yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Rekabet Üst Seviyede

En uzun oy pusulası unvanını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan pusula, tam 97 santimetre uzunluğunda.

1.5 METREYİ AŞABİLİRDİ

İstanbul'da kullanılacak oy pusulasının yeniden dizayn edildiğini belirten Özel, bu pusulada bağımsız adayların siyasi partilerin bitiminden sonra yer almadığını ve altına konulduğunu söyledi. Recep Özel, şöyle devam etti:

- Burada 27 tane bağımsız aday olduğu için yan tarafında yerleştirme imkanı olsa oy pusulasının uzunluğu 97 santimetre değil, 1,5 metreyi aşacağı için alta getirildi. 2019 seçimlerinde de bağımsız aday ve katılan siyasi parti sayısı fazlaydı, orada da altta yer aldı ama orada mevcut siyasi partinin hemen altında yer almıştı. Arada bir ayrım olmamıştı. Siyasi partinin oylarının alttaki bağımsız adaya verildiği de gözlemlenmişti. Seçmen alta basmış 'ya ben partiye basacaktım' diyerek üste de basmış. Geçersiz oyların en fazla olduğu seçim 2019 seçimi.

- Onun için bu seçimde İstanbul oy pusulasının yeniden dizayn edilmesi için kurulda temsilcisi olan bütün siyasi partilere müracaat ettik. Kurulda kalın çizgilerle bağımsız adayların üzerinde 'bağımsız adaylar' yazan şekilde çok daha ayrıştırıcı, belirgin bir pusula düzenlendi. Bağımsız adayların altta yer aldığı tek pusula bu. Diğer bütün seçim yerlerinde siyasi partilerin devamında.

DÖRT AYRI ZARFA KONULACAK

Büyükşehir ve illerde seçmenin kullanacağı pusula sayısına ilişkin bilgi veren Özel, şunları söyledi:

- Büyükşehirlerde oy pusulasının yanında ilçe belediye ve ilçe belediye meclis üyesi oy pusulaları seçmene verilecek, muhtarlık için de. Dört ayrı pusulaya oyunu kullanıp zarfa koyup sandığa atacak. Diğer 51 şehirde de ilçe, il veya belde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtar pusulası kullanacak. Sadece 51 şehrin köylerinde sadece il genel meclisi ve muhtar oy pusulasını zarfa koyup oyunu kullanmış olacak."

Oy pusulalarının zarfa sığacağını ifade eden Özel, "İlçe belediye ve meclis üyelerinin pusulası bu kadar büyük değil. Çok rahat bir şekilde verilen zarflara sığar, bunlar simule edilmiştir. Bir problem yok." dedi. (Sözcü)