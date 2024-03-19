Hamza Dağ, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçim kampanyasını sürdürürken yeni bir reklam filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Dağ, sosyal medya hesaplarından bu yeni reklam filmini paylaştı.

Seçim çalışmalarını ara vermeden devam ettiren Hamza Dağ, projelerini tanıttığı "Yeni Çevre Yolu" ve "İzmirim Kart" reklam filmlerine ek olarak yeni bir film daha yayınladı. Bu yeni filmde, İzmir'in çeşitli mekanlarında ve farklı meslek gruplarından insanların görüntüleriyle birlikte Hamza Dağ, bir orkestrayı yöneten ustalıkla "şef" rolünde karşımıza çıkıyor.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sosyal medya hesaplarından paylaştığı filmle birlikte şu mesajı verdi: "Güzel İzmir'imizi ahenkle yönetecek, en güzel şarkıları birlikte söyleyecek, bu şehrin tüm hayallerini birlikte başaracağız."

Reklam filminde, "Biz İzmiriz, Başarabiliriz" mesajı öne çıkarken, Dağ'ın seçim kampanyasının ikinci aşamasında kullanmaya başladığı "Birlikte Başaracağız" sloganı da filmin sonunda yer alıyor.