İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi konusunda Cumhur İttifakı adına önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, tesisin ürettiği çamurun kimyasal bir dönüşüme uğraması gerektiğini belirterek, şu anda bu çamurun sadece havuzlara doldurulduğunu ifade etti. Yağışlarla birlikte bu çamurların körfeze karıştığını ve hem kötü koku hem de çevre kirliliğine neden olduğunu vurgulayan Dağ, kimyasal bir çalışma ile bu sorunu çözerek bölgeyi yeşillendirme sözü verdi.

Seçim Çalışmalarına Devam

Hamza Dağ, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Çiğli'de bir dizi etkinliğe katıldı. Bu kapsamda Dağ, Yeni Mahalle Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde yaptığı konuşmada Dağ, bu görevi bir sorumluluk ve borç olarak gördüklerini belirtti. Yorulmayacaklarını ve çalışmaktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

“KÖTÜ KOKUYU ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Yaz ayları geldiğinde Çiğli’nin de kötü kokuyla karşı karşıya kaldığını belirten Dağ, “Tabi 1 Nisan’dan itibaren hemen bu işe koyulacağız. Burada aslında asıl önemli konulardan biri de sivri sinek, hamam böceği meselesi. 1 Nisan’dan itibaren hemen hemen ilk işimiz inşallah bu olacak. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi, dördüncü fazın borçlanmasında ben Büyükşehir belediyesine destek olmuştum. İlk 3 farzda modernize edilmesi lazım. Daha da önemlisi oradan çıkan çamur kimyasala dönüştürülmesi gerekirken, oradaki havuzlara dolduruluyor. Yağış olduğunda bunlarda körfeze akıyor. O zamanda hem koku hem de kirlenmeye sebep veriyor. Biz kimyasal bir çalışmayla bunu dönüştürerek, Büyükşehir belediyesinin gelir elde edeceği bir şekle dönüştüreceğiz. Daha da önemlisi orayı yeşillendirme suretiyle oradaki kötü görüntüyü ortadan kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

DAĞ MOTOKURYE ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

Dağ ve beraberindekilerin bir sonraki durağı Ataşehir Park Yaşam Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) oldu. SKM açılışını gerçekleştiren Hamza Dağ, motokurye esnafıyla da bir araya geldi. Bir çok motosiklet kulübünün katıldığı programda Hamza Dağ, daha güzel yollar yaparak kuryelerin çalışma şartlarını düzelteceklerini vurguladı. Dağ, “Benim en büyük hayalim, İZBAN’ı yerin altına alınması şehrin bir araya gelmesi. Ayrıca Çiğli’yi sahille birleştirip, Çiğli’den başlayarak İnciraltı’na kadar bisikletle be yürüyerek gidebilmek.” dedi.

Dağ hem vatandaş hem de motokurye esnafıyla sohbet edip, taleplerini dinledikten sonra alandan ayrıldı.