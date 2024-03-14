Hamza Dağ, adaylığının açıklandığı ilk günden beri saha çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Bu çerçevede Dağ’ın bugünkü duraklarından biri de Karabağlar oldu. Burada İnönü Caddesi’deki esnafı ziyaret eden Dağ’a, Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç eşlik etti.

Cadde üzerindeki bir taksi durağını da ziyaret eden Dağ, ticari taksi esnafıyla hoş bir sohbet gerçekleştirdi.

“KABİN VE KAMERA SİSTEMİNİ ESNAFIMIZA HEDİYE EDECEĞİZ”

Taksi esnafı için bir çok proje üzerinde detaylıca çalıştıklarını belirten Dağ, “Hem İzmir’de yaşadığımız elim hadise, hem de taksici esnafımızın bu konudaki talepleri doğrultusunda, hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk.” ifadelerini kullandı.

“TÜM YOLLARI TAMİR EDECEĞİZ, ASFALT KALİTESİNİ ARTIRACAĞIZ”

Bir esnafın, yolların bozukluğu sebebiyle tamirhaneden çıkamadıklarını belirtmesi üzerine Hamza Dağ, “Biz İzmir’in her yerini dolaşıyoruz. Bu konuda 2 tane can alıcı şikayet var. Biri sizinde belirttiğimiz gibi yolların bozuk olması. İnsanlar Çiğli’de de aynısını söylüyor, Buca’da da aynısını söylüyor, “Arabaların alt takımını yapmaktan bıktık” diyorlar. İkincisi de “Su parası, elektrik parasından fazla geliyor.” Biz de dedik ki su parasını yüzde 50 indireceğiz. Diğer konuda ise en kötülerinden başlayarak, sokak aralarına kadar tüm yolları tamir edeceğiz. Asfalt kalitesini de artıracağız. 3.5-4 sene sonra İzmir’de asfaltlanmamış bir tane mahalle görmeyeceksiniz.” şeklinde konuştu.

Daha sonra ziyaretlerine devam eden Hamza Dağ, onların taleplerini not alıp, her zaman esnafın yanında olduklarını bir kez daha vurguladı.