Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP'nin aday belirleme sürecini değerlendirerek rakibi Cemil Tugay'ı eleştirdi. Dağ, Karşıyaka Belediye Başkanı olan Tugay'ın performansını sorgulayarak, "Karşıyaka’ya ne yaptı ki, Büyükşehir’e yapacak?" dedi.

Dağ'dan CHP'nin Stratejisine Eleştiri

Hamza Dağ, TV Net'te yayınlanan bir programda İzmir seçim gündemini değerlendirdi. CHP'nin aday belirleme sürecini eleştiren Dağ, İzmir'e sürekli dayatma yapıldığını savundu. Partinin adayları sık sık değiştirmesini başarısızlık olarak yorumlayan Dağ, bu süreçte belirlenen kriterlerin olmamasını eleştirdi.

Cemil Tugay'a Yönelik Eleştiriler

Dağ, Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemini sorgulayarak, "Bostanlı’yı da Karşıyaka’yı da gezdim. Herkesin bana söylediği: Karşıyaka’ya ne yaptı ki, Büyükşehir’e yapacak?" şeklinde eleştirilerde bulundu. Dağ, Tugay'ın performansını sorgulayarak seçmenin dikkatine sundu.

"İŞÇİLERİN MAAŞLARI TAKSİTLE ÖDENİYOR!"

CHP'nin Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'ın adaylığı ile ilgili de kurultay sürecinde verdiği imzaya dikkat çeken Dağ, " Karşıyaka'da işçilerin maaşının taksitle ödendiği bir belediye var. Bunu da insanlar söylüyor. Bu dayatmayı İzmir hak etmiyor. 9 tane aday adayı vardı, ben de hepsini tanıyorum. Bir büyükşehir adayı gösterirken bazı kriterleri gözden geçirmeniz lazım. Eskisi, yenisi. Birini büyükşehire koyacaksınız. Anketlerde en başarılı olanı koyarsınız. Bir kriteriniz olur. Başarı oranına göre bakarsınız, daha eğitimli, daha birikimli daha lider özellikli buna göre belirlersiniz. Anket yaparsınız ‘kimi büyükşehir belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz’ diye. Bunların hiçbiri yapılmadan sadece kongrede ilk imzayı verene göre bir belirleme yapmazsanız. Bütün bunlara baktığımızda İzmir için de dertleniyorum. Özgür Özel için, Cemil Tugay ilk imzayı atan, İzmirli delegeler içindeki tek imza atan kişi. Büyükşehir için böyle. İlçe belediye başkan adaylarına baktığım zaman çoğu delege değildi. Ayrıntıya bakmadım. 50 küsur delege var. Son anda 1-2 tanesi Özgür Özel’e yöneldi. Tugay'a da Büyükşehir adaylığı nasip olmuş oldu" ifadelerine yer verdi.

"KARŞIYAKA'YA NE YAPTI Kİ BÜYÜKŞEHiR'E YAPSIN"

Dağ konuşmasının devamında, "Kendisi Karşıyaka Belediye Başkanı... Bostanlı’yı da Karşıyaka’yı da gezdim. Herkesin bana söylediği: Karşıyaka’ya ne yaptı ki, Büyükşehir’e yapacak? Seferihisar biraz kenarda kalan bir ilçe, nüfusu daha az bir ilçeydi. İnsanlar 2019’da bir şans vermek istedi. Şimdi, Karşıyaka için, 330 bin insana soralım. Açıkçası bugün Karşıyaka-Çarşı'yı dolaştım, Mavişehir’i gezdim. İnsanların söylediği bu. Yönetmek önemli bir beceridir. Bir lider olarak üç şeyi yönetmeniz lazım: Finans yönetimi, insan- ekip yönetimi, zaman yönetimi. Bunu başardığınız zaman 50 kişinin üye olduğu derneği de yönetirsiniz, 4,5 milyonluk büyükşehiri de yönetirsiniz. Eskiden yaptığınız işlere göre bir değerlendirme söz konusu olur Karşıyaka’da işçilerin taksitle ödendiği maaşlar var, insanlar bunları ifade ediyor. Bunları değerlendirdiğimizde bu dayatmayı İzmir haketmiyor." dedi.