Hakan Sabancı, özellikle çapkınlıklarıyla tanınan bir isim olmasıyla biliniyor ve adı birçok ünlü isimle anılıyor. Bu isimlerden biri de Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur..

Aynı kişilerle aşk yaşadılar

Ünlü oyuncu Hande Erçel bir süre Murat Dalkılıç ile aşk yaşamıştı. Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın boşanma sebebi ise Erçel olarak konuşulmuştu. Şimdilerde ise Sabancı ile ilişkisi olan Erçel'e Merve Boluğur'un eski sevgilileriyle birlikte olmasına tepki yağıyor.

Bu konuyla ilgili ise akıllarda tek soru beliriyor Tesadüf mü? Kasıtlı mı?