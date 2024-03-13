Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, Karabağlar'daki ziyaretlerine devam ederek vatandaşlarla sohbet etti. Arap Hasan Mahallesi'nde gerçekleşen ziyaretlerde, vatandaşların sorunlarını dinleyen Kınay, çözüm önerileri sunarak mahalle sakinleri ile etkileşimde bulundu.

Helil Kınay'ın Vurguları:

Arap Hasan Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnaflarla gerçekleştirilen ziyaretlerde sorunları konuşarak çözüm önerileri sundu. Mahalle çalışma grubuyla bir araya gelerek seçim ofisini ziyaret etti ve mahalle sakinleriyle daha yakın bir iletişim kurdu. İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği'ni ziyaret ederek özel gereksinimi olan vatandaşların sorunlarını dinledi. 1 Nisan'dan sonra özel gereksinimi olan vatandaşlar için özel bir meclis kurulacağını belirtti. Aylık toplantılarla sorunlara hızlı çözüm üretmeyi hedefliyor. Özel gereksinimi olan vatandaşlar için sosyal alanların yapılacağını ifade etti.

İzmir seçmeninin notu kıttır

İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği ziyaretinin ardından Kınay, Özgür Özel’in katılımlarıyla İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve İzmir iş dünyası ile bir araya geldi. Genel Başkan Özel, “İzmir’de belediye başkan adaylarını belirlerken memnuniyet anketleri yaparız, İzmir’deki yerel yöneticilerinin güçlük çektiği şey, İzmir seçmeninin notu kıttır. İzmir seçmeninin CHP’li belediyelerden yüksek beklentisi nedeniyle notu düşüktür. Bizim aday gösterdiğimiz ve göstermediğimiz arkadaşlarımız partimizi hiç sıkıntıya sokmamıştır. Ama biz İzmir’de başka bir şey yapıyoruz; bir değişim ve dönüşüm meselesi var. İzmir'de yarın Türkiye'yi yönetecek kadroların ve değişim dönüşümün ilk adımını atıyoruz. İzmir'i yıllardır yönetiyoruz, bugüne kadar gösterilen kadın belediye başkanı sayısı 6, 3'ü bu dönem, 3'ü geçmiş dönem. Bugün CHP 9 kadın aday çıkardı, 9'u da seçilecek yerden. CHP, İzmir'in en büyük 3 metropolüne kadın aday gösterecek cesarete sahiptir, İzmir'imizin tamamı kadın haklarına saygılı erkeklerimize emanettir. Ayrıca Atatürk bu partiyi gençlere emanet etti. Adaylarımızın çoğu genç” şeklinde konuştu.

Son olarak, belediye başkan adaylarını İzmirlilere emanet eden Özel, yerel seçimi işaret ederek, "Bütün adaylarımızı çağdaş, güzel İzmirlilere emanet ediyorum" ifadelerini kaydetti.

İftar için konuk oldu

Ramazan’ın ilk günü Umut Mahallesi’nde Taşkıran Ailesi’nin evinde yapan Kınay, ikinci gününde ise Peker Mahallesi’nde Dinç Ailesi’nin evinde yaptı. Aileyle sohbet eden Kınay, iftar için de teşekkür etti. İftardan sonra Peker Mahallesi’nde Yenitepe Kafe, Konya Dostlar Kıraathanesi, Yalçınlar Kıraathanesi ve Cumhuriyet Taksi Durağı’na giden Kınay, burada vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Doğal gaz konusu ile ilgili soruları yanıtlayan Kınay, daha iyi bir hayatın herkesin hakkı olduğunu belirterek, vatandaşın sorununun belediyenin de sorunu olduğunu ifade etti. Kınay, “Doğal gaz getirilmesi konusunda belediyenin bir engeli yok. Belediyenin itirazının olduğu nokta; özel bir şirket olan doğal gaz firmasının zararının, vatandaşın cebinden çıkan vergilerle oluşturulan belediye bütçesinden karşılanmasına dair bir taahhütname istenmesinedir. Kâr amacı güden bir şirketin kârına ortak olmazken zararı neden vatandaşın cebinden ödensin?” dedi.

Hem sosyal alan ihtiyacı karşılanacak, hem gençler istihdam edilecek

Karabağlar’da semt evi, anaokulu, taziye evi ve pazaryeri konusunda eksikliklerin olduğunu belirten Kınay, 5 yıllık süreçte bu alanların sayısını artıracaklarını söyledi. Açılacak sosyal alanlarla hem vatandaşın rahatça ailece oturabileceği alanların oluşacağını belirten Kınay, hem de gençlerin istihdamı için alan oluşturulacağını ifade etti. Anaokulu konusunun altını çizen Kınay, 10 yeni anaokulu açılacağını belirterek bu anaokullarının özellikle yoksul bölgelerde açılacağını ifade etti. Oyun parkı projeleri yürüteceklerini belirten Kınay, park yapımına uygun olmayan yerlerde ise mobil çözümlerle çocuklara oyun alanlarının ulaştırılacağını belirtti.