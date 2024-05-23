Karşıyaka Spor Kulübü'nde uzun bir süredir kilitlenen kongre sürecindeki belirsizlik sona erdi. Başkan İlker Ergüllü, adaylığını resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüpte başkanlık için hazırlıklar başladı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde kongre süreci heyecanı artıyor. Uzun bir belirsizlik döneminin ardından Başkan İlker Ergüllü, adaylığını resmen açıkladı. Kulüpte 1 Haziran'da yapılacak seçimlere odaklanan Ergüllü, kendi ekibiyle genel kurula hazırlanıyor.

Ergüllü, adaylığını açıklarken, kulübü sportif ve mali anlamda daha güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Geçtiğimiz sezon yaşanan sportif hayal kırıklıklarının ardından yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Ergüllü, taraftarlara umut verdi.

Karşıyaka'nın geleceği için adeta bir umut kaynağı olan İlker Ergüllü, adaylığını duyurarak taraftarların beklentilerini yükseltti. Gelecek günlerde kulüpte nelerin değişeceği merakla bekleniyor.