Olay, Yeni Mahalle’de bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatta kullanılmak üzere getirilen briketlerin üzerine çıkan ilkokul öğrencisi A.R.D., dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Hastaneye sevk edildi

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürdü. Durumunun ciddiyeti nedeniyle A.R.D., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Doktorlar, öğrencinin kafatasında kırıklar olduğunu ve ameliyata alınacağını belirtti.