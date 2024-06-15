Android telefonların yarıştığı önemli bir alan olan ekran/gövde oranı, yeni telefon tasarımlarını etkileyen temel bir özelliktir. Ancak Apple, rakip Android telefonlar kadar cesur bir tasarım anlayışına sahip değil. Android telefon üreticileri farklı tasarım denemeleri yaparken, Apple genellikle sektörün sevdiği tasarımlardan ilham alarak kendi tasarımlarını oluşturur. Son on yılda iPhone 6, iPhone X ve iPhone 14 Pro modelleri dışında büyük bir tasarım değişikliği yapmayan Apple, bu alanda daha klasik bir yaklaşım benimsemiştir.

PhoneArena'nın haberine göre, iPhone 16'nın ekran altı Face ID'ye sahip olması bekleniyordu ancak sızıntılara göre bunun gerçekleşme ihtimali oldukça düşük. İddialara göre, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin de ekran altı Face ID'ye ve iğne deliği kameralara sahip olması bekleniyordu ancak bu planın 2026 yılına kadar ertelendiği iddia ediliyor. iPhone 18 ve 18 Pro modellerinin ise ekran altı Face ID'ye sahip olması beklenirken, standart modellerin bu teknolojiye 2027'de kavuşması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 Pro'da kullanılan Dinamik Ada tasarımının 2026'ya kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Apple'ın 2026'dan sonra LG Innotek tarafından geliştirilecek olan panel altı kamera teknolojisini benimsemesi bekleniyor. Ancak ekran altı bir ön kameranın, ekran altı Face ID'den daha büyük bir zorluk olduğu belirtiliyor.

Samsung Galaxy Fold 5'in ekran altı kamerasına bakıldığında, Apple'ın teknolojileri mükemmelleştirmesi ve iPhone'lara entegre etmesinin beklendiği ifade ediliyor. Şirketin, bir başka şirketten gelen bir ekran altı kamera örneğini memnun kalmadığı için reddettiği iddia ediliyor.

Şu anda, iPhone 16 ailesinin mevcut nesil telefonlarla büyük ölçüde aynı tasarıma sahip olacağı ve alıcıları iOS 18 ve AI özelliklerine güvenerek çekeceği belirtiliyor.