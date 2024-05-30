Bunlar da ilginizi çekebilir

Yarı finalde İpsala veteranlar ile Kırklareli Belediye Veteran ile Süleymanpaşa ile Silivri Masterler 2 Haziran Pazar günü Çorlu General Basri Saran Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Servet Yardımcı, Ergin Ataman ile Yunanistan'da bir araya geldi

Servet Yardımcı, Ergin Ataman ile Yunanistan'da bir araya geldi

Oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.