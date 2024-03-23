Kahvehane sohbetlerinde, cadde cadde gezerek vatandaşlarla ve esnafla buluşan CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. CHP’li İrfan Önal, “Kreş sayımızı artıracağız ama kadını toplumsallaşması ile ilgili en büyük çalışma buradan geçiyor. Dezavantajlı mahallelerimizde kadınlarımızın bizden bu beklenti var” dedi.

Yoğun İlgi ve Vizyoner Projeler

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, seçim çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Kentin pazarlarını, esnaflarını ve kahvehane ziyaret ederek projelerini anlatan CHP’li İrfan Önal, halktan da olumlu dönüşler alıyor.

Kadın Evleri Kurulacak

Çay Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan İrfan Önal, kadınların toplumsallaşması için önemli adımlar atacaklarını vurguladı. Dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların beklentilerine karşılık vereceklerini belirten Önal, kadın evleri projesiyle kadınlara sosyalleşme ve spor imkanları sunacaklarını ifade etti. Ayrıca, evde aktif iş hayatında olan kadınları da destekleyerek üreten kadınları güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

Fırsat Eşitliği Vurgusu

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya odaklanan Önal, ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğrencilerin eğitim imkanlarının azaldığına dikkat çekti. Özel okullara maddi imkanı olan öğrenciler ile devlet okullarına gitmek zorunda kalan öğrenciler arasındaki uçurumu kapatmayı hedeflediklerini belirten İrfan Önal, belediye olarak dershane hizmetlerini artırarak öğrencilere destek olacaklarını söyledi.

Sosyal Belediyecilik İlkeleri

Vatandaşlarla yapılan sohbetlerde ekonomik koşullara da değinen İrfan Önal, toplumun genel refahını artırmak için sosyal belediyecilik ilkelerini benimseyeceklerini vurguladı. Halkın her kesimine eşit fırsatlar sunarak toplumsal adaleti sağlamayı amaçladıklarını belirten Önal, belediye olarak vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti.