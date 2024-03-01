Ege bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu dayanışma gecesine CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Cemil Tugay katıldı. Gece de konuşan İrfan Önal, “Bizlerin vatandaşa hizmet yarışı noktasında bugüne kadar yaptıklarımız ortada biz hiç kimseyi hiçbir şekilde ayırmadan herkese eşit hizmet sağlıyoruz. Biz vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenip, sorunların çözümü için irade ortaya koyarız. Biz yakın zamanda geçirmiş olduğumuz depremler sonrasında özellikle Bayraklımıza 20 yıldan sonra belediyenin kendi üstüne düşen imkanları doğrultusunda birçok noktada acil çözüme gittik. Bütün mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk yani bizim yapmış olduğumuz hizmetler vatandaşın yararına olan hizmetler bizim hiçbir noktada üç beş kişiyi zengin etmek uğruna bir gayemiz olmadı. Hizmetlerimizin vatandaşın yararına olacağı sözünü veriyorum. Sosyal demokrat bir anlayışla hiçbir kimsenin dinine, diline, rengine bakmaksızın eşit hizmet noktasında eşit mesafede olduğumuzu söylemek istiyorum. Ben kendi adıma oy isterken aynı zaman da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay adına da desteklerinizi bekliyorum”.

‘GURUR DUYUYORUM’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cemil Tugay, “Ben sizlerin kültürüne, dünya görüşüne, insana bakışınıza çok büyük saygı ve hayranlık duydum. Dünya iyi niyetli dürüst çalışkan temiz insanların emeklerinin üzerinde duruyor. Bir şekilde böyle insanlar var olduğu için onların yüzü suyu hürmetiyle bir şeyler yiyebildim. Öyle insanlardan olduğunuza çok eminim. O yüzden ben size her zaman görevim boyunca ve görevimden sonra da her zaman yakın olacağım. Yıllardır arkadaş dediğimiz, kardeş dediğimiz sevgili İrfan başkan sizin hemşeriniz burada, Bayraklı da. Ben siyasetten tanıdığım dönemde büyükşehirde görev yaparken ne kadar ilkeli, çalışkan, akıllı, temiz ve dürüst bir insan olarak görev yaptığını gördüm. Allah onun yolunu açık etsin. Bizler dilimiz döndüğünce

çeşitli ortamlarda anlatıyoruz “Ona bir şey teslim et gözün arkada kalmaz” böyle bir insandır o. Bu nedenle kendisiyle gurur duyuyorum ve seçileceğine inanıyorum” dedi.