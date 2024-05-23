Yapay zekanın kullanımı, terör örgütünün propaganda yöntemlerinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Moskova saldırısının ardından yapay zeka destekli propaganda

WP'nin haberine göre, 22 Mart'ta Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırının ardından IŞİD, Horasan kolunun üstlendiği bu olaya ilişkin bir propaganda videosu yayımladı. Saldırıda 145 kişi hayatını kaybederken, 500 kişi yaralandı. Bu olaydan dört gün sonra, 26 Mart'ta IŞİD, yapay zeka destekli bir haber videosu yayınladı.

Yapay zeka ile oluşturulan propaganda videoları

SITE Intelligence Group tarafından sağlanan bilgilere göre, IŞİD'in News Harvest adlı bir video platformu kurarak yapay zeka destekli propaganda videoları hazırladığı belirtildi. 92 saniyelik bu videolarda, yapay zeka tarafından oluşturulan haber sunucuları Moskova saldırısını IŞİD ile İslam'a karşı mücadele eden ülkeler arasındaki savaşın bir parçası olarak sundu.

IŞİD'in yapay zeka kullanımı

SITE Intelligence Group'un kurucularından Rita Katz, IŞİD'in mart ayından beri her hafta yapay zeka destekli haber bültenleri yayınladığını söyledi. Katz, bu teknolojinin IŞİD'in saldırılarını yaygınlaştırma ve daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı sunduğunu belirtti. Mart ayından bu yana News Harvest üzerinden altı video yayımlandı ve bu videolarda Nijer, Kamerun, Nijerya, Irak ve Suriye'deki operasyonlarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Yapay zeka ile yeni propaganda dönemi

WP, IŞİD'in hangi yapay zeka programlarını kullandığını tespit edemediğini belirtirken, Washington merkezli Ortadoğu Medya Araştırma Enstitüsü'nden Steven Stalinsky, bu bültenlerin IŞİD'in resmi medya kolu El Hayat tarafından hazırlanmadığını söyledi. Ancak, örgütün gelecekte özel bir yapay zeka birimi oluşturabileceği öngörülüyor.

Sosyal medya ve propaganda

SITE Intelligence Group'un analizine göre, videolar Hisad adlı bir kullanıcı tarafından yayımlandı. Stalinsky, IŞİD destekçilerinin Rocket.Chat, Twitter ve Telegram gibi platformları propaganda için kullandığını ve bu içeriklerin yayından kaldırılmasında başarısız olunduğunu ifade etti.