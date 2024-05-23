İzmir Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen ve 81 ili kapsayan "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin İzmir ayağının açılış törenine katıldı. Yöresel lezzetlerin sergilendiği etkinlikte Vali Elban, İzmir mutfağının zenginliğini vurguladı.

Zengin sofralar kuruldu

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kurulan stantlarda, şehrin kendine özgü lezzetleri ziyaretçilere sunuldu. Etkinliğe katılanlar, İzmir'in meşhur boyozundan tarhanasına, şevket-i bostanından lokmasına kadar birçok yöresel tadı deneyimleme fırsatı buldu.

Vali Elban'dan lezzet vurgusu

Açılış konuşmasında Vali Elban, Türk mutfağının dünyadaki saygınlığına dikkat çekerek, "İzmir olarak, zengin mutfağımızla bu haftaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türk mutfağı, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginliğiyle de ön plana çıkıyor" dedi.

Etkinlikler bir hafta boyunca sürecek

İzmir'deki Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, 21-27 Mayıs tarihleri arasında devam edecek. Bu süre zarfında, yemek yarışmaları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler gibi birçok etkinlik düzenlenecek.