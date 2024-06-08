Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Mayıs 2024 İstatistik Bülteni'ne göre, kayıtlı işsiz sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 13,26 azalarak 2 milyon 272 bin 602'ye geriledi. Bu dönemde en yoğun işe yerleştirme, imalat sektöründe gerçekleşti. İŞKUR aracılığıyla sadece Mayıs ayında 147 bin 867 kişi iş buldu. Bu kişilerin yüzde 63,6'sını erkekler oluşturdu.

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 582 bin 667 kişinin işe yerleştirildiği belirtildi. Bu dönemde en çok talep gören meslekler ise turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi oldu.

İŞKUR, aynı dönemde 211 bin 526 kadın, 184 bin 220 genç, 16 bin 763 engelli ve 107 bin 476 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirdi. Mayıs ayında işverenlerden toplam 286 bin 845 açık iş talebi alınırken, Ocak-Mayıs döneminde toplam açık iş sayısı 1 milyon 144 bin 857 olarak kaydedildi.