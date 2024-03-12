Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Ramazan ayının ilk gününde Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Gönül Sofrası'nda hemşehrileriyle bir araya geldi. Bu özel iftar programında Çiftçioğlu, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk sahibi bir lider olduğunu göstererek çeşitli projelerini paylaştı.

Karşıyakalılar İçin Yeni Projeler

Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Burs Desteği İsmail Çiftçioğlu, gençleri desteklemek amacıyla üniversite öğrencilerine 10 bin TL burs sağlama sözü verdi. Bu, gençlerin eğitim hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefliyor. 0-7 Yaş Aralığındaki Çocuklara Ücretsiz Toplu Ulaşım İmkanı İhtiyaç sahibi annelerin 0-7 yaş aralığındaki çocuklarına ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlanacak. Bu, aileleri ekonomik olarak rahatlatacak önemli bir adımdır. Evlenen Çiftlere Destek ve Çeyiz Yardımı Çiftçioğlu, evlilik hazırlıkları yapan çiftlere maddi destek ve çeyiz yardımı sağlamayı planlıyor. Bu, genç çiftlerin daha sağlam bir evlilik temeli atmasına yardımcı olacak. Uygun Fiyatlı Ürünlerin Satılacağı Sosyal Marketler Sosyal sorumluluk projelerinden biri de uygun fiyatlı ürünlerin satılacağı sosyal marketlerin açılması. Bu sayede ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlanacak.

Karşıyakalılar İle İftar

Ismail Çiftçioğlu, Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı olarak Ramazan ayının ilk gününde Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Gönül Sofrası'nda hemşehrileriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği bu programda Çiftçioğlu, duygusal bir şekilde iftarını açarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Sosyal Hayata Yönelik Projeler Açıklandı

Çiftçioğlu, "Karşıyakalıyız, daima vatandaşımızın yanındayız." diyerek sosyal hayata yönelik doğru projeleri detaylarıyla açıkladı.

0-7 yaş çocuğu olan annelere toplu ulaşım desteği geliyor

Çiftçioğlu, göreve geldiklerinde dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi Karşıyakalıların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla uygun fiyatlı ürünlerin satılacağı sosyal marketler açacaklarını söyledi. Kalp Kalbe Karşıyaka Destek Programı ile tüm ayni ve nakdi, sosyal ve ekonomik destekleri bir merkezden yönetebileceklerini belirten Çiftçioğlu, “Karşıyakalıların her zaman yanında olacağımız bir programı hayata geçireceğiz. Karşıyaka Belediyesi’nin yardımları ile gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunmak isteyenleri, dijital bir platformda bir araya getireceğiz. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken ailelerimize, ‘Yenidoğan Paketi Yardımı’ desteği vereceğiz. Yeni doğanlara ve 0-3 yaş arası çocuklara yönelik mama, süt ve vitamin desteği sağlayacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başvuru yapmaları durumunda gıda kolisi desteği vereceğiz. Dar gelirli olan ve eşya almakta güçlük çeken vatandaşlarımıza, başvuru yapmaları durumunda ev eşyası desteği sağlayacağız. 0-7 yaş aralığında çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelerimizin, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayacağız.” diye konuştu.

Mola evleri ve sosyal tesislerde yüzde 75 indirim

Çiftçioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı çiftlere vereceğimiz çeyiz ve düğün hediyeleriyle onların mutluluklarına katkıda bulunacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başvuru yapmaları durumunda yakıt desteği vereceğiz. Dezavantajlı bireylerimiz ile başımızın tacı şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına eğitim desteği vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başvuru yapmaları durumunda medikal malzeme desteği sağlayacağız. Karşıyaka Belediyesi sosyal tesislerinin sayısını artıracağız, mümkün olduğunca her mahalleye yayacağız. Tesislerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza özel indirimler uygulayacağız. Özellikle gençlerimize, engelli ve yaşlı bireylerimize, belediyemizin tesislerinden veya anlaşmalı spor tesislerinden alacakları hizmetlerde indirim desteği vereceğiz. Engelli vatandaşlarımız için mola evleri ve sosyal tesislerde yüzde 75 indirim, ücretsiz tatil imkânı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerine burs ve bilet desteği

Üniversite kazanan Karşıyakalı gençlerin yanlarında olacaklarını da ifade eden Çiftçioğlu, “Üniversiteyi kazanan Karşıyakalı gençlerimize belediye olarak öğrenim hayatları boyunca burs vereceğiz. Üniversite kazanan Karşıyakalı öğrencilere, eğitimlerine başlarken verileceğimiz 10 bin TL’lik bursla destek olacağız. Yine tatil dönemlerinde ailelerini ziyaret etmek isteyen, şehir dışında okuyan ihtiyaç sahibi Karşıyakalı üniversite öğrencilerimize, yılda gidiş-geliş 4 adet otobüs bileti desteği sağlayacağız. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize her eğitim-öğretim dönemi başında kırtasiye yardımı da gerçekleştireceğiz.”

‘’Cumhuriyet mahallesi adına yakışır hizmeti hak ediyor’’

Seçimlere sayılı günler kaldığını hatırlatan Çiftçioğlu, “Karşıyaka'mızı, İzmir’imizi ilgilendiren ve önümüzdeki beş yılın kaderini tayin edecek seçimlere kısa bir süre kaldı. Bizler, sizler için mücadele etmekten, sizler için yılmadan, yorulmadan hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Ben Cumhuriyet Mahallemizi çok iyi biliyorum. Hepinizin sorunlarını, hepinizin taleplerini çok iyi biliyorum. Çocuklarımızın park alanlarından gençlerimizin kütüphanelere ve gençlik merkezlerine erişimlerine kadar; imar problemlerinden, mülkiyet ve kiracı problemlerine, doğal gaza kadar taleplerinizin hepsini hayata geçireceğiz. Her mahallemize eşit hizmet şiarımız çerçevesinde Mavişehir'de, Bostanlı’da yaşayan komşularımız ne hizmet alıyorsa Cumhuriyet’te, İnönü’de yaşayan komşularımız da aynı hizmeti alacak.” diye konuştu.