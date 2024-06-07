İspanya, B Grubu'nda Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör: Luis de la Fuente

Kadroda Yer Alan Oyuncular:

Kaleciler:

David Raya (Brentford)

Unai Simon (Athletic Bilbao)

Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans:

Aymeric Laporte (Manchester City)

Robin Le Normand (Real Sociedad)

Nacho Fernandez (Real Madrid)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Jesus Navas (Sevilla)

Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Marc Cucurella (Chelsea)

Orta Saha:

Rodri (Manchester City)

Martin Zubimendi (Real Sociedad)

Mikel Merino (Real Sociedad)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Fermin Lopez (Barcelona)

Alex Baena (Villarreal)

Forvet:

Alvaro Morata (Atletico Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Joselu Mato (Espanyol)

Ferran Torres (Barcelona)

Ayoze Perez (Real Betis)

İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, hem deneyimli hem de genç yeteneklerden oluşan dengeli bir kadro kurdu. Takımın kaleci hattında deneyimli isimler yer alırken, defansta sağlam ve tecrübeli oyuncular dikkat çekiyor. Orta sahada yaratıcı ve dinamik oyuncular bulunuyor, forvet hattında ise golcü isimler yer alıyor.

İspanya, bu kadroyla EURO 2024'te büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.