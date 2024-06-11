Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüphelilerden K.K. "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edilirken, E.Ç. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çalışmalar sonucu iki şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye Cemil Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde motosiklet sürücüsü E.B. ile beraberindeki Z.Ş'yi bıçakla tehdit eden şüphelilerin K.K. ve E.Ç. olduğu tespit edildi.

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de tartıştıkları motosiklet sürücüsünü bıçakla tehdit eden iki şüpheli gözaltına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.