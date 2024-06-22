Endeksa'nın Nisan 2024 verilerine göre, amortisman süresi en yüksek, yani kira getirisi en düşük 10 il şöyle:

1. Muğla:

7.552.176 TL ortalama konut fiyatı ve %4,30 yıllık kira getirisiyle Muğla, 23 yıllık amortisman süresiyle listenin zirvesinde yer alıyor.

2. Aydın:

5.143.600 TL ortalama konut fiyatı ve %4,77 yıllık kira getirisiyle Aydın'da amortisman süresi 21 yıl.

3. Burdur:

2.753.024 TL ortalama konut fiyatı ve %5,03 yıllık kira getirisiyle Burdur'da amortisman süresi 20 yıl.

4. Artvin:

2.696.708 TL ortalama konut fiyatı ve %5,16 yıllık kira getirisiyle Artvin'de amortisman süresi 19 yıl.

5. Trabzon:

3.279.448 TL ortalama konut fiyatı ve %5,20 yıllık kira getirisiyle Trabzon'da amortisman süresi 19 yıl.

6. Antalya:

4.128.584 TL ortalama konut fiyatı ve %5,21 yıllık kira getirisiyle Antalya'da amortisman süresi 19 yıl.

7. Bayburt:

2.332.136 TL ortalama konut fiyatı ve %5,24 yıllık kira getirisiyle Bayburt'da amortisman süresi 19 yıl.

8. Rize:

3.034.935 TL ortalama konut fiyatı ve %5,32 yıllık kira getirisiyle Rize'de amortisman süresi 19 yıl.

9. Kastamonu:

2.455.446 TL ortalama konut fiyatı ve %5,33 yıllık kira getirisiyle Kastamonu'da amortisman süresi 19 yıl.

10. Karaman:

2.602.460 TL ortalama konut fiyatı ve %5,37 yıllık kira getirisiyle Karaman'da amortisman süresi 19 yıl.

Peki büyük şehirlerde durum nasıl?

Ankara: Ortalama konut fiyatı 2.760.000 TL, yıllık getiri %8,20, amortisman süresi 12 yıl.

İstanbul: Ortalama konut fiyatı 4.569.000 TL, yıllık getiri %6,07, amortisman süresi 16 yıl.

İzmir: Ortalama konut fiyatı 4.138.000 TL, yıllık getiri %6,57, amortisman süresi 15 yıl.