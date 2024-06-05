BOLOGNA (AA) - Hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, genel olarak dengeli bir maç olduğunu söyledi.



Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, ilk olarak sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Ozan Kabak'ın durumu hakkında, "Maalesef çok üzgünüz. Konuyla ilgili bilgi alamadık, bekliyoruz. Sezonu bu noktasında herkesin hayalleri var, hayallerinin peşinde giderken böyle bir sakatlık yaşaması hepimizi derinden üzdü." ifadelerini kullandı.

Montella, sert bir maç olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Hazırlık maçı gibi değildi. Baktığınızda aradığımız takım ruhunu sahada yakalama fırsatımız oldu. Maçın sonlarına doğru takımlar yorgundu ama genel olarak baktığımızda dengeli bir maçtı. Rakamsal olarak da dengeli bir maç oldu. Belki İtalya biraz daha önde gibi gözükse de gol beklentisi İtalya'da 0,67, bizde de 0,68'di, İtalya'nın 11, bizim 10 şutumuz vardı, dengeli bir maçtı. Daha fazla topa sahipken net işler yapabilirdik, özellikle geçiş oyunlarıyla. İkinci yarıda o yüzden Abdülkadir'i tercih ettik. Orkun'la da zaman zaman iyi işler yaptık. daha fazla geliştireceğimiz noktalar var." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, "Maçtan önce son şans vermek istediğim oyuncular var demiştiniz. Şanslarını iyi kullanan oyuncular oldu mu? UEFA'ya göndereceğiniz son kadro sizin için şekillendi mi?" sorusunu, "Listeye aldığım bütün futbolcuların en iyi futbolcular olduğu ve hepsinin katılacağını düşündüğüm için kadroya aldım. Son karara geldiğimizde fiziksel durumlar çok önemli, kondisyon olarak hangisi daha iyiyse... Bu seviyelerde fiziksel yönünüz çok gülçü olmalı, bunun kararı değiştireceğini de söyleyebilirim. Pozitif olarak ise bugün iki futbolcumuzun ilk kez A mili takım forması giydiğini gördük. Deneyim kazanmaları için çok güzel fırsat oldu." diye yanıtladı.

Montella, İtalyan bir gazetecinin, "EURO 2024'te Türkiye olarak hedefiniz nedir?" sorusuna ise, "En genç milli takım olduğumuzu söyleyebilirim. Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösterdiğimiz üst üste üçüncü şampiyonamız. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda grubu geçme başarısı yaklayamamıştık. Büyük hayallere sahip bir insanım, büyük hayaller kurarken küçük küçük adımlarla ilerlemeyi seven bir insanım. o yüzden ilk hedefimiz grubu başarıyla tamamlamak ve geçmek." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, Kenan Yıldız'la ilgili gelen bir soru üzerine ise, "Kenan tam bir futbolcu, fiziksel olarak son kampa göre gelişti. 18 yaşında bir futbolcu olduğunu hatırlatmakta fayda var, hala gelişebilir, büyük bir gelecek onu bekliyor. Bu kadar fazla tanınmış olmasına rağmen dengesini bozmaması da çok pozitif bir not. Böyle devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu.