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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, 18- 20 Kasım'da Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla İstanbul'da milletvekilleri, genel idare kurulu üyeleri ve başkanlık divanı üyeleri ile birlikte bir istişare kampı gerçekleştireceklerini belirterek, 20 Kasım- 22 Aralık arasında da belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği için aday adaylığı başvurularının kabul edileceğini söyledi.

Zorlu, yüksek yargıya ilişkin tartışmalarla ilgili, "Yürütme organı adına yapılan açıklamalar ve son olarak Yargıtay'ın tutumu, mevcut aktörlerin çözüm üretmekten uzak olduğunu göstermektedir. Kuvvetler ayrılığının bir gereği olarak yasama ve yürütmenin, yargıya müdahalesi ve mahkeme üyelerine telkinde bulunması kabul edilemez. Eğer bu adımlar bir Anayasa değişikliği için yapılıyorsa olay daha da vahimdir. Yüksek mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda Anayasa'ya aykırılık tespit edilmesi halinde AYM kararı tavsiye niteliğinde değil; bağlayıcı bir karar olarak Yargıtay, Danıştay, istinaf mahkemeleri ve yerel mahkemelerce uygulanır, uygulanmak zorundadır. Bu net bir Anayasal hükümdür. Bireysel başvuru yolunun amacı ve sonucu budur. Bireysel başvuru yolunun lafzına ve ruhuna aykırı olarak bile yaratılan sözde kriz ve gerginlikten anlaşılan o ki bireysel başvuru hakkını ortadan kaldırmaya ya da yeniden düzenlemeye yönelik bir irade hasıl olmaktadır. Bu tartışmalı bir durumdur, bunu asla kabul etmiyoruz. Vatandaşımızın böyle bir temel hak ve güvencesini elinden almaya çalışmak, her bir vatandaşımızın hukuk güvencesinin kalmadığı bir ülkeyle bizi karşı karşıya getirecektir" dedi.



'BU TUMUMUZ DEVAM EDİYOR'



Zorlu, yeni Anayasa yapılması ile ilgili parti içerisinde yoğun tartışmalar yürüttüklerini belirterek, "Seçimden önce başörtüsü teklifi getirildi ve bunun ardından Türkiye'de siyaset eksenini etkileyebilecek yeni bir tartışma başlatıldı. Biz İYİ Parti olarak o günlerde bir şey gördük. Bunun bir siyasi araç olarak kullanılacağını gördük ve sağduyu içerisinde bu problemin Türkiye gündeminden kalkmasını sağlayan yegane parti olduk. Şimdi ortaya konulan bu iddialarda, açık bir yanlışlık var. Türkiye'de geçmişte de Anayasa yapımları gerçekleşti; maddeler halinde, tek tek, bölümler halinde. Birçok değişimler yaşandı. Anayasalar elbette değiştirilemez metinler değildir; günün koşullarına göre zaman zaman değişiklikler yapılabilir. Ama kastettiğimiz şeyin, Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin bugün bize getirmeye çalıştığı, çağrısını yaptığı Anayasa değişikliği paketi ile ilgisi yoktur. Bu ilkesel genel bir tutumun ortaya konmasıdır. Bu konu bize ilk sorulduğunda özellikle yerel seçim öncesinde getirilebilecek böyle bir adımın asla parçası olmayacağımızı; çünkü seçim rekabetini etkilemeye yönelik bir teşebbüs sayılacağını ifade etmiştik. Bu tutumumuz aynen bu şekilde, bu kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.