Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nden geçmiş dönemlerde l başkanlığı ve İzmir Milletvekilliği yapan Bedri Serter’in eşi Huriye Serter İYİ Parti’den Konak Belediye Başkan Adayı oldu.

31 Mart seçimleri için eşi ve CHP’nin geçmiş dönem Milletvekili olan Bedri Serter ise CHP’den Karabağlar Belediye Başkanlığına aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.

Uzun yıllardır Rotary Federasyonu, GİFED, İZİKAD, Inner Wheel gibi pek çok Sivil Toplum Kuruluşlarında üyelikleri ve yöneticilikleri bulunan Serter, ayrıca TEMA gönüllülüğüyle biliniyor.