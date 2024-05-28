İzmir Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikte Kordon Soroptimist Kulübü Başkanı Ümit Eşme, emekleri için tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik eğitim, sağlık, iş hayatı ve sosyal alanlarda farklı projelere imza attıklarını dile getiren Eşme, “İZDO, Kordon Soroptimist Kulübü ve Konak Belediyesi ile birlikte Beştepeler, Agora ve Toros semt merkezlerinde 4-6 yaş aralığındaki çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirdik. Bu eğitimlere İZDO Toplum Ağız Sağlığı Komisyonu Üyeleri İrem Totu, Melis Daraoğlu Gürel, Emine Akgün ve Filiz Yamaner katılarak çocuklarla tek tek ilgilendi. Onlara diş fırçası ve diş macunu da hediye edildi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kordon Soroptimist Kulübü Başkanı Ümit Eşme, Filiz Yamaner ve İrem Totu'ya katkılarından ötürü teşekkür belgesi takdim etti; bundan sonraki süreçte de benzeri sosyal sorumluluk projelerini yaşama geçireceklerini sözlerine ekledi.