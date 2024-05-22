İzmir İş Dünyası Derneği Başkanı Feyyaz Sungur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Cemil Tugay’ın projelerinin İzmir’in ekonomik kalkınmasını hızlandıracağını ifade etti. Sungur, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının Tugay’a destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Mesleki eğitim ve istihdam projeleri

İzmir İş Dünyası Derneği’nin yıllardır mesleki eğitim ve istihdam konusunda yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Sungur, "Derneğimiz, mesleki uzmanlığı olmayan gençlere meslek edindirme eğitimi sağlıyor. Kemalpaşa Organize Bölgesi Meslek Okulu ile iş birliği yapıyoruz. 6 aylık eğitimin ardından sanayi bölgeleri ve tesislerde işe yerleşmelerini sağlıyoruz. Ayrıca Foça Cezaevi ile girişimci yetiştirme projesi gerçekleştirdik. Ayda 20 kişinin işe yerleşmesini sağlıyoruz," dedi.

İzmir için büyük projeler

Sungur, ekonomik kalkınma için İzmir’de büyük projelere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Cemil Tugay, tarım ve turizm gibi alanlarda birçok proje açıkladı ve göreve gelir gelmez bu projeleri hayata geçirmeye başladı. Bu projeler, İzmir’i dünyaya açacak, girişimcilere yatırım fırsatları yaratacak ve yeni istihdam alanları oluşturacak. Bu yüzden sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası olarak Tugay’a destek olmalıyız," diye konuştu.

Tugay’ın farklı yönetim anlayışı

Cemil Tugay’ın klasik politikacı portresinden farklı olduğunu vurgulayan Sungur, "Tugay, doktor olarak vicdanı gelişmiş bir meslekten geliyor. İnsanları dinliyor, onların ihtiyaçlarını anlıyor. İzmir’de büyümüş ve burada okumuş biri olarak, İzmirliler ile aynı dili konuşabiliyor. Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde, kısıtlı imkanlarla önemli hizmetler üretti. Genç girişimciler için merkez açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, daha büyük projelerle ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak," dedi.

Sungur, İzmir’in ekonomik kalkınmasının hızlanması ve yeni istihdam olanaklarının yaratılması adına Cemil Tugay’ın önemli bir şans olduğunu belirtti. Tugay’ın projelerinin gerçekleşmesiyle İzmir, global bir cazibe merkezi haline gelecek.