Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bulunan 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca, aynı gün Urla ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan lastik botta bulunan 12 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Toplamda 48 kişi güvenli bir şekilde kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

İşlemler ve Gönderme: Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı göçmen kaçakçılığıyla mücadelede etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.